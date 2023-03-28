Kayseri'de belediye ile arasında yol yapım anlaşmazlığı çıkan adam, kendini ve eşini ateşe verdi - Son Dakika
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Kayseri'de belediye ile arasında yol yapım anlaşmazlığı çıkan adam, kendini ve eşini ateşe verdi

28.03.2023 17:24

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mesut D., belediye ile yaşadığı yol yapım anlaşmazlığı nedeniyle kendini ve eşi Kevser D.'yi ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan çifti söndürmek isterken yaralanan 1 polis memuru ve 1 belediye personeli hastanelik olurken, Yahyalı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Mesut D.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edildi.

Saat 11.00 sıralarında Yahyalı Belediyesi önünde meydana gelen olayda, Kocahacılı Mahallesi'ne yol yapım çalışmalarında belediye ile anlaşmazlık yaşayan Mesut D. (44), eline benzin bidonunu alarak eşi Kevser D. (36) ile belediye önüne geldi. Belediye ekiplerine tepki gösteren Mesut D., çakmakla kendini ve eşini ateşe verdi.

Kayseri'de belediye ile yol yapım anlaşmazlığı yaşayan adam kendini ve eşini ateşe verdi

VÜCUTLARINDA İKİNCİ DERECE YANIK VAR

Çevredekiler tarafından yangın söndürüldü. Bu sırada alevlere müdahale eden 1 polis memuru ile 1 belediye personeli de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mesut D. ve Kevser D.'nin vücudunda ikinci derece yanık olduğu tespit edilirken, belediye personellerinin sağlık durumlarını ise iyi olduğu öğrenildi. Belediye önünde bulunan bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'de belediye ile yol yapım anlaşmazlığı yaşayan adam kendini ve eşini ateşe verdi

"AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN BİR VATANDAŞ"

Konuyla ilgili Yahyalı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ilçemiz Kocahacılı Mahallesi'ne yol ölçümü için giden belediye personellerimize akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş silah çekmiş ve ölümle tehdit etmiş, belediye aracını ise yakmaya çalışmıştır. Ardından aynı vatandaş ailesi ile birlikte belediyemiz önüne gelmiş, belediyemiz ile alakası olmayan bir konu nedeniyle belediyemizi suçlamış, getirmiş olduğu benzin ile kendini, eşini, polis memurunu ve belediyemiz personellerini ateşe vermiştir. Bu elim olay bizi derinden üzmüştür. Bu olayda yaralanan polis memurumuza, belediye personellerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Azat Deniz: Yine belediye temize bindi olan ölene oldu yaz kızım suçlu vatandaş Allah rahmet ede belediyeye ödül vere Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: beyin yok herhalde kendini yakmak nedir be adam bir yol yüzünden millet beynini yitirdi Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: ' (Belediye önünde kendisi ve çevresindekileri ateşe veren şahıs) Hadise bizi derinden üzdü' Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: ' (Belediye önünde kendisi ve çevresindekileri ateşe veren şahıs) Hadise bizi derinden üzdü'

Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de belediye ile arasında yol yapım anlaşmazlığı çıkan adam, kendini ve eşini ateşe verdi - Son Dakika


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