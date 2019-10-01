Son Dakika Haberleri: Belediye-İş'in Yeni Dönem Yönetiminden MASKİ'ye ziyaret
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Belediye-İş'in Yeni Dönem Yönetiminden MASKİ'ye ziyaret

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ve yönetimini makamında ağırladı.

Belediye-İş'in Yeni Dönem Yönetiminden MASKİ'ye ziyaret, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin'i makamında konuk etti.

Ziyarette Şube Başkanı Sezgin'e, yönetim kurulu üyeleri Hakan Çalışkan, İsmail Alıcı, Yusuf Doğan, İsmail Hakkı Ballıöz ve Deniz Gün eşlik etti. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Belediye-İş Sendikası Manisa Şubesi'nin yeni dönem yönetimine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, başarılar diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Belediye İş, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
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