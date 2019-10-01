Belediye-İş'in Yeni Dönem Yönetiminden MASKİ'ye ziyaret
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MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ve yönetimini makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin'i makamında konuk etti.
Ziyarette Şube Başkanı Sezgin'e, yönetim kurulu üyeleri Hakan Çalışkan, İsmail Alıcı, Yusuf Doğan, İsmail Hakkı Ballıöz ve Deniz Gün eşlik etti. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Belediye-İş Sendikası Manisa Şubesi'nin yeni dönem yönetimine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, başarılar diledi.
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