Belediye İş Sendikası Başkanı Karaca'nın, Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, mesajında İslam aleminin, İşçi ve emekçi halkımızın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Karaca Mesajında; Toplumsal yaşamın önemli günlerinden olan bir bayramı daha huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Karaca, devamında şu ifadelere yer verdi;

"Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği, sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, yeniden kucaklaşmanın, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı günlerdir.

Dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendiren, sıkıntı ve kaygılardan uzaklaştıran, ortak duygularda buluşturan bayramlar, huzur ve coşku kaynağıdır. Huzur ve barışın egemen olduğu, adalet ve hukukun gözetildiği, savaş, terör ve yoksulluğun geride kaldığı bir dünya için bayramların insanlık alemine, insanca yaşamak adına, yeni imkanlar getirmesini diliyorum. Bayramlar milli ve dini hislerimizi artıran, akrabalık bağlarını kuvvetlerinden, toplumsal hayatı canlandıran özel günlerdir. Kardeşlik ve dostluk bağlarımızı güçlendiren, Kurban Bayramının milletimize huzur, mutluluk getirmesi temennisi ile tüm İşçi ve Emekçilerimizin bayramlarını kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." - NİĞDE