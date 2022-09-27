Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Şen, itfaiyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Şen, itfaiyeyi ziyaret etti

27.09.2022 15:56
Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Şen, itfaiyeyi ziyaret etti

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, İtfaiye Haftası dolayısıyla Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, İtfaiye Haftası dolayısıyla Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şen, itfaiye teşkilatının vatandaşların güven içinde yaşamasında önemli katkısı olduğunu söyledi.

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğuna işaret eden Şen, itfaiye personeline bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, haftalarını kutladı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner ise itfaiyeciliğin birçok riski beraberinde taşıyan zor, meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğuna işaret etti.

Asli görevleri arasındaki ihbarların anında değerlendirilerek en kısa sürede olay yerine intikal etmeleri olduğunu anlatan Aydıner, "Büyük özveri ve gayret içinde 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için yangın, kaza, kurtarma ve ihtiyaç duyulan her durumda en kısa sürede olay yerine ulaşıyoruz." dedi.

Aydıner ve İtfaiye amiri Hüseyin Dilbil ile bir süre sohbet eden Şen, daha sonra itfaiye personeliyle pasta kesti.

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Kaynak: AA

Belediye İş Sendikası, İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Şen, itfaiyeyi ziyaret etti - Son Dakika

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