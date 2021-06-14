Belediye İş Sendikası Kuşadası'nda 'Grev kararı' aldı - Son Dakika

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Kuşadası Belediyesi ile 2021 yılı Ocak ayından itibaren devam eden toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varamadıklarını belirterek Kuşadası'nda grev kararı aldıklarını açıkladı. Sendika olarak Aydın'ın ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Kuşadası'nda grev yapılmasının hiç tarafı olmadıklarını belirten Başkan Hidayet Yaman, "Halen görüşmeye ve anlaşmaya açığız" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, "Kuşadası Belediyesi ile sendikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Ocak 2021 tarihinden bu yana ücret zammında anlaşma sağlanamadığından yasal süreç de bittiği için arabulucu safhasından da anlaşma sağlanamadığı için yasa gereği sendikamız grev kararı alınmıştır. Grev kararının bugün Kuşadası Belediyesi'ndeki iş yerlerine astık. Greve çıkılıp çıkılmayacağı ile ilgili ve hangi tarihte çıkılacağı ile alakalı kararı Kuşadası Belediyesi çalışanı kadrolu işçilerimiz verecektir" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nde Belediye İş Sendikası'na bağlı 154 çalışanları bulunduğunu ve turizmin en yoğun günlerinin yaşanacağı bu günlerde kesinlikle grevden yana olmadıklarını kaydeden Başkan Yaman, "Biz sendika olarak grev kararımızı aldık. Ancak önümüzdeki günlerde Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde grev oylamasına katılacak. Grev oylamasında 'evet' çıkması halinde greve başlanacak. 'Hayır' çıkması halinde anlaşma sağlanmayan maddeler yüksek hakem kuruluna gidecek. Burada belediyenin olumlu yaklaşımı 154 çalışanımız ve ailesini mutlu edecektir. Ancak grev kararı çıkması halinde gerek Kuşadası'nda yaşayan halkımız gerekse Kuşadası'nın başta ilimizin sonra da ülkemizin dünyaya açılan kapısı turistik bir şehir olmasından dolayı yerli ve yabancı binlerce kişi mağduriyet yaşayacaktır. Her ne kadar sendikacı olsak da anlaşmadan yanayız. Bu nedenle kapıları halen kapatmadık görüşemeye açığız. Son safhaya gelmiş olsak da bu sürecin grevsiz sona ermesi bizim de temennimizdir" dedi.

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, ücret taleplerinin TÜİK'in açıklamış olduğu TÜFE enflasyon artı refah payı taleplerinde olduğunu ancak Belediye'nin kendilerine yapmış olduğu teklifin ise yıllık yüzde 3 olduğunu bunu da kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. - AYDIN