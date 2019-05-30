Belediye iş sendikası'ndan Hatsu'ya ziyaret

Sohbet havasında gerçekleşen nezaket ziyaretine Belediye İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Abdi Ataç ve Sendika Başkan Yardımcısı Mustafa Köseoğlu katılım gösterdi.

HATSU'nun sağlık ve gelecek adına yaptığı projeleri yakından takip ettiklerini belirten sendika temsilcileri, HATSU'nun Hatay'ı her zaman bir bütün olarak ele alıp çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederek, içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerine yönelik yapılan projelerin Hatay'ı altyapı yönünde ciddi düzeyde ileriye götürdüğünü kaydetti.

HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali yaptığı kısa konuşmada ise, Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın önderliğinde mahalle muhtarları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla hizmetleri bir bütün olarak yapma mücadelesi içinde olduklarının altını çizdi.

Çaparali, Hatay'ın altyapısına yönelik hizmet getirme noktasında ciddi adımlar atıldığına dikkat çekerek, sağlıklı çevre ve temiz içmesuyu temin etmek için emin adımlarla bu yolda ilerlediklerinin altını çizdi.