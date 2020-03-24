Belediye iş yerlerinde kira ücreti tahakkuk etmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye iş yerlerinde kira ücreti tahakkuk etmeyecek - Son Dakika

Belediye iş yerlerinde kira ücreti tahakkuk etmeyecek

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (Korona virüs) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan belediye ait 35 adet iş yerinin kira ücretlerinin, faaliyetlerine ara verdikleri süre kadar tahakkuk etmeyeceğini söyledi.

Belediye iş yerlerinde kira ücreti tahakkuk etmeyecek, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (Korona virüs) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan belediye ait 35 adet iş yerinin kira ücretlerinin, faaliyetlerine ara verdikleri süre kadar tahakkuk etmeyeceğini söyledi.


Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden salgına yönelik birçok çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, esnafa destek olmak adına hazırladığı çalışma doğrultusunda şehir merkezinde faaliyetlerine ara veren 35 iş yerinin kira ücretlerini tahakkuk etmeyeceklerini söyledi. Esnafın zor anında yanında yer almaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;


"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Korona virüs önlemleri hakkındaki genelgeye göre umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyetlerini sürdüren ve vatandaşların çok yakın bir mesafede olmasında risk bulunduran birçok iş yeri ve mekanın faaliyetlerine 16 Mart tarihi itibariyle ara verilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin yanı sıra Korona virüs tehlikesi nedeniyle bazı iş yerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda İl Özel İdareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında, kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyuncu kira bedeli tahakkuk ettirilmesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması ve salgından olumsuz yönde etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmelerinden kaynaklanan borçların ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak, alacağın ertelenmesi hususu ilgili idarelerce değerlendirilir. Bu hususta Bilecik Belediyesi olarak söz konusu alanlardaki esnafımıza destek amacıyla işyeri kira ücretleri tahakkuk ettirilmeyecektir" dedi. - BİLECİK

Koronavirüs, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı         
07:35
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye iş yerlerinde kira ücreti tahakkuk etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]