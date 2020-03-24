Belediye işçileri çöpte 80 bin liralık saat aradı - Son Dakika
Son Dakika Genel Belediye işçileri çöpte 80 bin liralık saat aradı - Son Dakika

Belediye işçileri çöpte 80 bin liralık saat aradı

6 saat önce

Belediye işçileri çöpte 80 bin liralık saat aradı Giresun Belediyesi temizlik işçileri eski futbolcu Oktay Delibalta'nın saatini çöpte bulmak için seferber oldu Yapılan aramalar sonunda çöpte bulunan saat sahibine teslim edildi Giresun Belediyesi temizlik işçileri bilmeden çöpe atılan 80...

Belediye işçileri çöpte 80 bin liralık saat aradı

Giresun Belediyesi temizlik işçileri eski futbolcu Oktay Delibalta'nın saatini çöpte bulmak için seferber oldu

Yapılan aramalar sonunda çöpte bulunan saat sahibine teslim edildi

GİRESUN - Giresun Belediyesi temizlik işçileri bilmeden çöpe atılan 80 bin liralık saat için seferber oldu. Yapılan aramalar sonunda çöpte bulunan saat sahibine teslim edildi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bir çok kulüpte top koşturan futbolcu Oktay Delibalta liglerin ertelenmesi sonrası geldiği memleketi Giresun'da yanlışlıkla yaklaşık 80 bin lira değerinde olan kol saatini çöpe attı. Saatini çöpe attığını sonradan fark eden Delibalta durumu Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine saat için seferber olan belediye temizlik işçileri saati atılan çöpten bularak futbolcu Delibalta'ya teslim etti.

Olayı anlatan futbolcu Oktay Delibalta,"Dün öğle saatlerinde eşim saatimi görmeden çöple beraber çöp kutusuna atmış. Sonra biz 1 - 2 saat sonra saatin çöpe atıldığını fark ettik. Hemen gelip durumu anlattık. Bizim bulunduğumuz siteden çöpün en son alındığını ve bizim çöp poşetinin belli olmasından dolayı durumu kolaylaştırdı. Sağ olsunlar ilgilendiler ve onlara teşekkürü borç bilirim. Zaten kamyonun aldığı en son çöp poşeti olduğu için yaklaşık 10 dakika için bulup bize teslim ettiler" dedi.

Temizlik İşleri Vardiya amiri Murat Öztürk ise "Vatandaşımız saatini yanlışlıkla çöpe attığını söyleyerek müdürlüğümüzü aradı. Bizde hangi mevkiide oturduğunu sorarak hangi aracımızın çöpü aldığını tespit ettik. Daha sonra çöp döküm sahasında araştırma yaparak kısa sürede vatandaşımızın saatini bulduk ve kendisine teslim ettik" diye konuştu.

Belediye işçileri çöpte 80 bin liralık saat aradı

Oktay Delibalta, Giresun, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:55 Kaynak: İHA

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