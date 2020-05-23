Belediye işçileri halay çekerek bayram temizliği yaptı - Son Dakika

Ramazan Bayramı öncesinde Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçe sınırında kalan sokak ve caddeleri müzikler eşliğinde temizledi. Bayram temizliği olarak başlatılan çalışmada müzisyenlerle birlikte halay çekip oynayan temizlik ekipleri, vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde moral verdi.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokakların boş olmasıyla birlikte temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyesi de Ramazan Bayramı öncesinde ilçe sınırında kalan bölgelerde ortaklaşa temizlik çalışması gerçekleştirdi. İki belediyeden de birçok temizlik işçisi ve temizlik araçlarının katıldığı çalışmada müzisyenler de yer aldı. Çalınan şarkılar eşliğinde oynayıp halay çeken temizlik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara moral verdi. Pencere ve balkonlarından çalışmaları izleyen vatandaşlar alkış tutarak temizlik ekiplerine destek verdi.

KURT : "MÜZİK DUYUNCA YERİMDE DURAMIYORUM"

Eyüpsultan Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan ve oyun oynayıp halay çekerek temizlik yapan Emin Kurt, müzik duyduğu zaman yerinde duramayıp oynadığını söyledi. Bu etkinlikle iki belediye olarak bayram temizliği yaptıklarını ifade eden Kurt, "Severek ve eğlenerek yaptık. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediyesi'yle birlikte böyle bir etkinlik gerçekleştirdi. Temizlik çalışması hem mahalle halkı, hem de bizler için iyi oldu. Bayram temizliği gerçekleştirmiş olduk. Ben Edirneliyim zaten kanım kaynıyor, müzik duyduğum zaman yerimde duramıyorum" şeklinde konuştu.

ÇIRPICI : "ÇOK GÜZEL BİR KAYNAŞMA OLDU"

Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü temizlik çalışmasını 'iki kardeş ilçenin kaynaşması' olarak nitelendiren ilçe sakinlerinden Hüseyin Çırpıcı, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Güzel bir kaynaşma yaşandı. İki kardeş ilçe burada birbiriyle kaynaştı. Çok taktir ettim, güzel bir kaynaşma oldu. Çok memnun oldum. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmayarak devletin koyduğu kurallara uyacağız. Bu günler de geçer. Önemli olan kalıcı olmasın" dedi.