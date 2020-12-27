Belediye işçileri, kardan Van Gölü canavarı yaptı - Son Dakika

VAN'ın merkez Edremit Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, kent meydanında biriken kar yığınıyla, yaklaşık 10 metre uzunluğunda kardan Van Gölü canavarı yaptı.

Van ve çevresinde 3 gün önce yağan kar yağışı nedeniyle kapanan 320 mahalle ve mezra yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Kentte yağan kar kimisi için çile olurken, kimisi için de eğlence kaynağı oldu. Van'ın Merkez İpekyolu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, ilçe meydanında biriken kar kütleleri ile Van Gölü canavarı yaptı. 2 gün süren çalışmanın ardından yaklaşık 10 metre uzunluğunda yapılan kardan canavar büyük ilgi görüyor.