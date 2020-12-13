Belediye işçilerinden dökülen yapraklarla koronavirüs mesajı - Son Dakika

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için belirli noktalara su ve mama bıraktı. Ekipler, parklardan süpürdükleri yapraklarla 'temizlik- maske- mesafe' yazarak koronavirüsle mücadeleye dikkat çekti.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda, sokak hayvanlarına yardım için belediye ekiplerinin seferber olduğunu belirtti. Sokaktaki can dostları için su ve mama bırakıldığını ifade eden Başkan Örki, "Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmuyoruz. Onlar için, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce toplanan ahşap ve plastik atıklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce mama ve su kabı haline dönüştürülüp, ilçedeki parklara, okul bahçelerine ve kamu binalarının bahçelerine yerleştirildi. Pandemi nedeniyle yaşanan bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inancım tam" dedi.

TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN YAPRAKLARLA MESAJ

Koronavirüs sürecinde, cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma içerisine giren Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, süpürdükleri ağaçlardan dökülen yapraklarla 'temizlik- maske- mesafe' yazarak, uyulması gereken kurallara dikkat çekti. Salgın sürecinin bitmesini sağlayacak en önemli 3 maddeyi, sararan yapraklarla park alanına yazan temizlik işçileri, "Zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte evde kalarak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamız gerekiyor" dedi.