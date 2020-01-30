Belediye işçilerinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye işçilerinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Belediye işçilerinden Kızılay'a kan bağışı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde görevli personeller, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.

Belediye işçilerinden Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde görevli personeller, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası devam ediyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan kan bağış kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, Ulaşım Daire Başkanlığı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kan bağışlarının ardından Kırtık Şantiyesi'nde kan bağışları toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırtık Şantiyesi'nde görevli personeller de kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. - MANİSA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
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