Son Dakika Haberleri: Belediye İşçilerine "Çocuk İşçiliğini Önleme" Eğitimi

Belediye İşçilerine "Çocuk İşçiliğini Önleme" Eğitimi

45 dakika önce

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nce "Çocuk İşçiliğini Önleme" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü çalışanları için eğitim semineri düzenlendi.

Belediye İşçilerine
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nce "Çocuk İşçiliğini Önleme" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü çalışanları için eğitim semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, üniversitenin Santral Kampüsü'nde gerçekleşen seminerde konuşan Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, çocuğa dair algı, çocukluk, çocuk hakları ve çocuğun refahı hakkında konuştu.

Belediye personelinin de sorularla katılımda bulunduğu seminerde, "Hafif iş nedir?", "Ağır ve zor iş nedir?", "Bağcılar'da en çok görülen çocukların çalıştığı işler nedir?" konuları ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bağcılar, Güncel
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