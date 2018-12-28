Belediye İşçilerine "Çocuk İşçiliğini Önleme" Eğitimi
45 dakika önce
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nce "Çocuk İşçiliğini Önleme" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü çalışanları için eğitim semineri düzenlendi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
'nce "Çocuk İşçiliğini Önleme" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü çalışanları için eğitim semineri düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, üniversitenin Santral Kampüsü'nde gerçekleşen seminerde konuşan Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci
, çocuğa dair algı, çocukluk, çocuk hakları ve çocuğun refahı hakkında konuştu.
Belediye personelinin de sorularla katılımda bulunduğu seminerde, "Hafif iş nedir?", "Ağır ve zor iş nedir?", "Bağcılar'da en çok görülen çocukların çalıştığı işler nedir?" konuları ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:40 Kaynak: AA
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