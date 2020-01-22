Belediye işçilerinin maaşları zamlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesinde görev yapan kadrolu işçilerin yıllık maaş artışlarını ilgilendiren sözleşme Belediye-İş Sendikası ile devam eden görüşmeler sonuçlandı.



Başkan Mustafa Çö, Belediye-İş Sendikası Afyon Şube Başkanı Yücel Şahin ve Başkan Yardımcısı Mehmet Selman'ın karşılıklı attıkları imzalar ile anlaşma resmiyet kazanmış oldu.



2021'nin Aralık ayına kadar sürecek olan anlaşma sonrası taraflar, iyi niyet ve karşılıklı değerlendirmeler yaparak orta yolun bulunduğunun altını çizdiler. Sandıklı Belediyesi Sendika temsilcileri Uğur Atasoy, Halil İbrahim Koyutürk ve Ömer Özdemir, Başkan Mustafa Çöl'e imza töreninden sonra göstermiş oldukları çabalardan dolayı çiçek hediye ederek, tüm belediye personelleri adına kendilerine teşekkürlerini ilettiler. - AFYONKARAHİSAR