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Belediye işçilerinin zorlu mesaisi

1 saat önce

Hakkari Belediyesi ekipleri, yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken, yer yer ölümle burun buruna geliyor.

Belediye işçilerinin zorlu mesaisi, System.String[]
Hakkari Belediyesi ekipleri, yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken, yer yer ölümle burun buruna geliyor.

Son günlerde Hakkari kent merkezinde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için harekete geçen belediye ekiplerinin çalışması, aralıksız olarak devam ediyor. Kent merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Uyanık mezrası Şeyh Musa Türbesi yakınlarındaki içme suyu arızasını gidermek için çalışma başlatan belediye içme suyu arıza ekibi, karların erimesiyle birlikte kabuğunda çıkan Şeyh Musa Deresi'nde zor anlar yaşadılar.

Derenin içinde geçmekte olan içme suyu borularını onarmaya çalışan ekipler, akrobatlar gibi iş makinesi kepçenin ağzından derenin içine girerek içme suyu boru hattını onardılar. Akıntıya rağmen pes etmeyen belediye ekipleri, 6 saatlik çalışmanın ardından kentin içme suyu şebekesini onarmayı başardı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:37 Kaynak: İHA
Hakkari
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