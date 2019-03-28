Belediye İşçisi, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürmüş

- Belediye işçisi, mesai arkadaşını eşiyle aldattığını düşündüğü için öldürmüş Emniyetten yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldıZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mesai arkadaşını pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlının, eşinin kendisiyle aldattığını düşündüğü için olayı...

- Belediye işçisi, mesai arkadaşını eşiyle aldattığını düşündüğü için öldürmüş

Emniyetten yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldı



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mesai arkadaşını pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlının, eşinin kendisiyle aldattığını düşündüğü için olayı işlediği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre Alaplı Belediyesi'nde çalışan 53 yaşındaki Belediye Temizlik işçisi İsmail Ç., belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Ak'a pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açtı. Zanlının silahından çıkan kurşunlar Akın'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Nazım Ak temizlik aracının içerisinde yaşamını yitirdi. Zanlı İsmail Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede zanlıyı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Nazım Ak'ın cenazesi otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsmail Ç.'nin ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, mesai arkadaşını vurmayı tasarladığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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