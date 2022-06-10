Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi - Son Dakika
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Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi

10.06.2022 10:58

Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi Aydın'ın Didim ilçesinde aç kalan yaban domuzlarını belediye işçisi elleriyle beslerken, işçinin domuzlarla diyaloğu ise güldürdü.

Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde aç kalan yaban domuzlarını belediye işçisi elleriyle beslerken, işçinin domuzlarla diyaloğu ise güldürdü.

Didim'de özellikle Akbük Mahallesi'nde sıkça görülen ve yaz dönemlerinde şehir merkezine inen yaban domuzları evlere ve sitelere girerken, aç kalan domuzlar ise vatandaşlarca besleniyor. Yine aç kalan bir domuz sürüsüne rastlayan belediye işçisi, domuz sürüsünü kendi elleriyle besledi. Belediye işçisinin evcil bir hayvan gibi beslediği yaban domuzlarına yemek verdiği anlar arkadaşı tarafından anbean kaydedildi. Yaban domuzlarıyla hem sohbet edip, hem de elleriyle yemek veren işçinin o sırada yaptığı konuşmalar ise güldürdü.

Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi
Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi
Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi
Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi

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Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye işçisi, yaban domuzlarını elleriyle besledi - Son Dakika

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