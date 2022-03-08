Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
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Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı

08.03.2022 15:11
Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı

HATAY Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) işçisi Serdar Deveci, yol kenarında çalışma yaparken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

HATAY Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) işçisi Serdar Deveci, yol kenarında çalışma yaparken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İskenderun- Arsuz kara yolunda meydana geldi. Arsuz yönüne giden hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında çalışma yapan HATSU işçisi Serdar Deveci'ye, ardından da park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serdar Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırdı. Deveci'nin cansız bedeni otopsi için morga gönderildi.


Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı
Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı
Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı
Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı
Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı
Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı
Belediye işçisi, yol kenarında çalışırken hafif ticari araç çarptı
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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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