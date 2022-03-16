BELEDİYE İŞÇİSİNİN BULUNDUĞU CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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BELEDİYE İŞÇİSİNİN BULUNDUĞU CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

16.03.2022 14:02

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde temizlik işçisi Fikret Akbaş, parkta temizlik yaparken bulduğu cüzdanı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teslim etti.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde temizlik işçisi Fikret Akbaş, parkta temizlik yaparken bulduğu cüzdanı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teslim etti. İçerisinde bir çeyrek altın ve bir miktar para olan cüzdan üniversite öğrencisi Mehmet Tolga Yenigün'e teslim edildi.

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Fikret Akbaş, Emek Mahallesi Botanik Park'ta temizlik yaptığı sırada yerde poşet içerisinde cüzdan buldu. Cüzdanın içinde bir çeyrek altın ve bir miktar para olduğunu gören Fikret Akbaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret ederek sahibine ulaştırması için cüzdanı teslim etti. Belediye Başkanı Bıyık, Zabıta Müdürlüğü'ne cüzdanın sahibinin bulunması talimatını verdi. Ekipler cüzdanda kart bilgileri bulunan Mehmet Tolga Yenigün'e ulaşarak belediyeye davet etti. Belediye işçisi Fikret Akbaş'ı da davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, cüzdanı Mehmet Tolga Yenigün'e teslim etti.

Belediye işçisine örnek davranışından dolayı teşekkür ederek hediye veren Bıyık, 'Kurum olarak duyarlılığına, hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Allah senin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Bu örnek ve vakur duruşundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum' dedi.

BELEDİYE İŞÇİSİNİN BULUNDUĞU CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
BELEDİYE İŞÇİSİNİN BULUNDUĞU CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
BELEDİYE İŞÇİSİNİN BULUNDUĞU CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

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Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti

Temizlik İşçisi, Muzaffer Bıyık, Mehmet Tolga, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYE İŞÇİSİNİN BULUNDUĞU CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika


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