Son Dakika Haberleri: Belediye İşçisinin Katili İş Arkadaşı Çıktı

Belediye İşçisinin Katili İş Arkadaşı Çıktı

1 saat önce

Ankara'da bir ay önce kaybolan belediye işçisinin iş arkadaşı tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

Belediye İşçisinin Katili İş Arkadaşı Çıktı, System.String[]
Ankara'da bir ay önce kaybolan belediye işçisinin iş arkadaşı tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerince, Mamak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir'in kaybolduğuna dair geçen ay yapılan başvuru üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarını sürdüren özel ekip, Demir'in kaybolmadan önce iş arkadaşı Ali T. ile sık sık bir araya geldiğini belirledi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, ifadesine başvurdukları Ali T'yi şüpheli tavırları üzerine gözaltına aldı.

Ali T, polise verdiği ifadede 15 Kasım'da babasının vefatı üzerine Demir'den cenaze masrafları için bin 600 lira borç aldığını, karşılığında 20 bin liralık senet imzaladığını belirtti.

Daha sonra, Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kenarına gittiklerini ifade eden Ali T, bu sırada aralarında para konusunda tartışma çıktığını söyledi.

Demir'in kendisine hakaret edip ahlaksız teklifte bulunduğunu öne süren Ali T, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki sopayla Demir'i darbederek öldürdüğünü itiraf etti.

Demir'in cesedini Kızılırmak Nehri kenarındaki çukura gömdüğünü anlatan zanlı, suç aleti sopayı nehre attığını anlattı.

Ekiplerce, Ali T'nin itirafı üzerine belirtilen yerde yapılan aramada Demir'in cesedine ulaşıldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:52 Kaynak: AA

Murat Demir, Ankara, Güncel
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