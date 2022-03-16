Belediye işçisinin parkta bulduğu içinde para ve altın olan cüzdan sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
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Belediye işçisinin parkta bulduğu içinde para ve altın olan cüzdan sahibine ulaştırıldı

16.03.2022 13:50
Belediye işçisinin parkta bulduğu içinde para ve altın olan cüzdan sahibine ulaştırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye işçisinin parkta bulduğu, içinde para ve altın olan cüzdan sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye işçisinin parkta bulduğu, içinde para ve altın olan cüzdan sahibine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli Fikret Akbaş, Emek Mahallesi Botanik Park'ta çalıştığı sırada yerde gördüğü poşette cüzdan buldu.

Akbaş, içinde bir miktar altın ve para olan cüzdanı sahibine ulaştırılması için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teslim etti.

Belediye işçisini ağırlayan ve örnek davranışından dolayı teşekkür eden Bıyık, cüzdanı teslim aldıktan sonra Zabıta Müdürlüğüne sahibinin bulunması talimatını verdi.

Ekipler cüzdanda kart bilgileri bulunan öğrenci Mehmet Tolga Yenigün'e ulaşarak kendisini belediyeye davet etti.

Belediye işçisi Akbaş'ı da davet eden Bıyık, emaneti sahibine teslim etti.

Belediye işçisine örnek davranışından dolayı teşekkür eden Bıyık, "Kurum olarak duyarlılığına, hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Allah senin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Bu örnek ve vakur duruşundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bıyık, ayrıca belediye işçisine örnek davranışından dolayı hediye takdim etti.

Belediye işçisinin parkta bulduğu içinde para ve altın olan cüzdan sahibine ulaştırıldı
Belediye işçisinin parkta bulduğu içinde para ve altın olan cüzdan sahibine ulaştırıldı

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Muzaffer Bıyık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye işçisinin parkta bulduğu içinde para ve altın olan cüzdan sahibine ulaştırıldı - Son Dakika


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