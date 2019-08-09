Son Dakika Haberleri: Belediye işçisinin sosyal denge sözleşmesinde olumlu adım
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Belediye işçisinin sosyal denge sözleşmesinde olumlu adım

11 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ile bir araya geldi.

Belediye işçisinin sosyal denge sözleşmesinde olumlu adım, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ile bir araya geldi.

Memurların dört gözle beklediği Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü önemli bir görüşmeye imza attı. BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu'nun kendisini ziyaretinde konuyu gündeme getiren Başkan Özlü'ye Başkan Yardımcısı Okan Özkasap, BEM-BİR-SEN Düzce Şube Başkanı Asiye Durnacı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Burçin Sarıcan ile Mali Hizmetler Müdürü Semra Şen de eşlik etti. Memurlar için büyük önem arz eden Sosyal Denge Sözleşmesi konusunun gündeme geldiği toplantıya ilişkin yapılan açıklamada görüşmelerin olumlu yönde ve karşılıklı anlayış çerçevesinde sürecin hızlandırılması ve kısa süre içinde tamamlanması konusunda mütabakata varıldığı aktarıldı. - DÜZCE
Faruk Özlü, Sarıcan, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:27 Kaynak: İHA
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