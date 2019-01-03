Son Dakika Haberleri: Belediye İşçisinin Türk Bayrağı Duyarlılığı...odunların Üzerine Örtülü Türk Bayrağını Görünce Böyle...

Belediye İşçisinin Türk Bayrağı Duyarlılığı...odunların Üzerine Örtülü Türk Bayrağını Görünce Böyle...

36 dakika önce

Belediye işçisinin Türk Bayrağı duyarlılığı...Odunların üzerine örtülü Türk bayrağını görünce böyle tepki gösterdiMALATYA - Malatya'da bir belediye işçisi, odunların üzerine örtülü haldeki Türk bayrağını görünce, aracını durdurarak, bayrağı öpüp katladı.

Belediye işçisinin Türk Bayrağı duyarlılığı...Odunların üzerine örtülü Türk bayrağını görünce böyle tepki gösterdi

MALATYA - Malatya'da bir belediye işçisi, odunların üzerine örtülü haldeki Türk bayrağını görünce, aracını durdurarak, bayrağı öpüp katladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışan Sercan Erduran, göreve giderken, bir bahçede odunların üzerine serilen büyük bir Türk bayrağını gördü. Hemen aracı durduran Erduran, odunlarını üzerine serilen Türk Bayrağını alarak öpüp katladı ve bayrağı örtü olarak kullanan vatandaşa tepki gösterdi.
Bu durum ise Erduran'ın yanında bulunan mesai arkadaşı Erdal Kaynar tarafından cep telefonu ile çekildi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni toplarken, vatandaşın bu tepkisi büyük takdir topladı.
Bayrağı odunların üzerinde aldıktan sonra çok duygulandığını belirten Sercan Erduran, o anları İHA'ya anlattı. Malatya Elazığ karayolu üzerinde bir besi damının ününde odunların üzerine sarılmış Türk bayrağı görünce duyarsız kalmadığını belirten Erduran, "Aracı durdurup indim ve odunların üzerine serilen bayrağı alıp oraya bıkan şahsa vererek odunların üzerine Türk bayrağı serilmez dedim. Bayrak namustur dedim bayrağı teslim ettim" diye konuştu.
Özelikle sosyal medya büyük takdir topladığını ifade eden Erduran, "Sosyal medyada bunun yankı bulması sevindirdi. Ben bunu reklam amaçlı yapmadım, Türk bayrağının odunlarının üzerine serilmesi beni rahatsız etti. O bayrağı oraya koyan şahsıda burada bir kez daha kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Malatya, Genel
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