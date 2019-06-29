Belediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kamerada

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Bir gözü yeşil, diğeri kahverengi! Gören hemen fotoğraf çektiriyor

İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik