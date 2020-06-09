Belediye işletmeleri misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

Belediye işletmeleri misafirlerini ağırlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin falez sahil bandında yer alan Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parkları içinde bulunan kafeleri, geçen hafta sonu itibariyle yeniden açıldı.

Belediye işletmeleri misafirlerini ağırlıyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin falez sahil bandında yer alan Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parkları içinde bulunan kafeleri, geçen hafta sonu itibariyle yeniden açıldı. Salgın dolayasıyla Mart ayında kapanan kafeler için hijyen kuralları ve uygulamalarını kapsayan yeni protokoller hazırlandı.


Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı en uç nokta Bababurnu'nda bulunan DenizYüzü ve Beydağlarının en güzel panoramasını sunan DağYakası kafelerinde Muratpaşa Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehber uyarınca sosyal mesafe önlemlerini aldı. Buna göre kafelerin açık ve kapalı alanlarında masalar arası mesafe her yönden 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlendi. Girişlere yerleştirilen el antiseptikleriyle misafirlerin ellerini temizledikten sonra masalarına geçmeleri sağlanırken, kafelere maskesiz misafir de alınmıyor. Tuvaletlerde temassız kapı, sensörlü musluk gibi birçok önleminde alındığı belediye işletmelerinde personel de her gün yapılan düzenli sağlık kontrolü sonrası iş başı yapıyor. Her personelin her sabah ateşi ölçülerken hastalık açısından izleyebilmek için personelden periyodik bilgi de alınıyor.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeniden hizmete açılan belediye işletmelerinde Sağlık Bakanlığı'nın rehberlerini birebir uygularken geniş park alanlarında bulunan kafelerin özgün durumlarını da dikkate alarak ek protokoller uyguladıklarını söyledi. Salgının geldiği noktada tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizen Uysal, "Antalya'nın en güzel bu iki noktasında yeniden sevdiklerimizle, ailelerimizle buluşmak, sohbet etmek istiyorsak tedbiri elden bırakmadan yeni süreci hep birlikte yaşayacağız. Tekrar komşularımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Erdal İnönü, Ziya Gökalp, Muratpaşa, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:09 Kaynak: İHA

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