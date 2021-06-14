Belediye İşletmeleri Yeniden Faaliyete Geçiyor 14 Haziran 2021, 18: 44 - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan Belediyemiz işletmeleri yeniden hizmete açılıyor.

İlçemizin yoğun ziyaretçi ağırlayan noktalarından olan Manişar Parkı ve Cemalettin Köklü Parkı'nda bulunan işletmelerimiz 15. 06. 2021 tarihinden itibaren Bozüyüklü vatandaşlarımıza kapılarını açacak. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için İşletmelerimiz açılış öncesinde ekiplerimizce ayrıntılı bir şekilde temizlendi.

İşletmelerimiz "Pazar" günü tam kapanma hariç hafta'nın 6 günü akşam saat 21. 00'e kadar hizmet verecek.

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Dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan Belediyemiz işletmeleri yeniden hizmete açılıyor.

İlçemizin yoğun ziyaretçi ağırlayan noktalarından olan Manişar Parkı ve Cemalettin Köklü Parkı'nda bulunan işletmelerimiz 15. 06. 2021 tarihinden itibaren Bozüyüklü vatandaşlarımıza kapılarını açacak. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için İşletmelerimiz açılış öncesinde ekiplerimizce ayrıntılı bir şekilde temizlendi.

İşletmelerimiz "Pazar" günü tam kapanma hariç hafta'nın 6 günü akşam saat 21. 00'e kadar hizmet verecek.