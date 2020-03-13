Belediye istedi Karayolları çalışma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye istedi Karayolları çalışma başlattı - Son Dakika

Belediye istedi Karayolları çalışma başlattı

6 saat önce

Düzce Belediyesi, KGM 4. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğu altına bulunan D-100 ve D-655 ile diğer çevreyolları üzerinde bulunan yaya üst geçitlerinin iyileştirilmesi konusunda talepte bulundu, ekipler vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Belediye istedi Karayolları çalışma başlattı, System.String[]

Düzce Belediyesi, KGM 4. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğu altına bulunan D-100 ve D-655 ile diğer çevreyolları üzerinde bulunan yaya üst geçitlerinin iyileştirilmesi konusunda talepte bulundu, ekipler vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.


Düzce Belediyesi kendi sorumluluk alanlarında yapılacak çalışmaları düzenli şekilde yürütmeye devam ederken şehir merkezinde bulunan ve diğer kurumların sorumluluğunda olan alanlara ilişkin de elinden geleni yapmaya devam ediyor. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer'in girişimleri ile KGM 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen yetkililer, şehir merkezinde bulunan ana yol yaya üst geçitlerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışma başlatılmasını sağladı. Vatandaşların zaman zaman şikayet ettiği üst geçitlerin bakım ve onarımı Hamidiye Mahallesi üst geçidinde yapılmaya başlanırken çalışmaların aralıksız şekilde diğer yaya üst geçitlerinde devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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