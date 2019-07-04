Son Dakika Haberleri: Belediye kaldırım çalışmalarını sürdürüyor
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Belediye kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

18 dakika önce

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Belediye kaldırım çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Azmimilli Mahallesi Batumlu Ahmet Sokak mevkiinde başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye olarak mahallelerde ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet götürdüklerini belirterek, "Mahallelerimizin tümünde kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu kapsamda Azmimilli Mahallesi Batumlu Ahmet Sokak mevkiinde yerleşim alanlarının kaldırımlarını düzenlemeye başladık. Çalışmalarımızı kısa zaman içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlayacağız" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
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