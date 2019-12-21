Belediye kamyonu devrildi, sürücü cam kırılarak çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye kamyonu devrildi, sürücü cam kırılarak çıkarıldı - Son Dakika

Belediye kamyonu devrildi, sürücü cam kırılarak çıkarıldı

6 saat önce

BOLU'da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ve UMKE ekiplerince aracın ön camı kırılarak kurtarıldı.

Belediye kamyonu devrildi, sürücü cam kırılarak çıkarıldı, System.String[]

BOLU'da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ve UMKE ekiplerince aracın ön camı kırılarak kurtarıldı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi'ndeki Bolu Belediyesi katı atık depolama tesisinde meydana geldi. Tesiste toprak dökme işlemi yapan İbrahim Adıgüzel yönetimindeki 14 GA 796 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Sürücü, yan yatmış haldeki kamyonun içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Aracın ön camı kırılarak çıkarılan İbrahim Adıgüzel, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adıgüzel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Öte yandan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller gazetecilerin bölgeye girip olayı görüntülemesini engellemeye çalıştı. Bir işçi cep telefonuyla gazetecileri görüntüledi. Gazeteciler, olaya tepki gösterince bölgeye alındı.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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