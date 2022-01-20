Belediye, karlı havada hayvanlar için yem bıraktı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde zabıta ekipleri, hayvanların etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için yem bıraktı.

Erciş Belediyesi, etkili olan kar yağışından hayvanların olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede zabıta ekipleri, merkez ile kırsal alanlara hayvanlar için yem bıraktı. Karla kaplı alanlara mama ve su koyan ekipler, kuşlar için de ağaçlara astıkları karton bardakların içine yiyecek bıraktı. Zabıta Müdürü Tarık Fatih, kış ayları boyunca sokak hayvanların için çalışma yapacaklarını belirterek, "Bu şartlarda sokak hayvanlarının yem bulması oldukça güç. Biz de zabıta arkadaşlarımızla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için karla kaplı kırsal alanlara mama ve ekmek bırakıp, kuşlar için karton bardaklarda yiyecek astık" dedi.