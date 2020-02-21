Belediye, kendi zabıtasına park cezası yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye, kendi zabıtasına park cezası yazdı - Son Dakika

Belediye, kendi zabıtasına park cezası yazdı

6 saat önce

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kurallara uymayan kendi memurunu affetmedi.

Belediye, kendi zabıtasına park cezası yazdı, System.String[]

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kurallara uymayan kendi memurunu affetmedi. Müdürlük, zabıta aracını görevli olarak gittiği bölgede, yayaların geçişini kapatacak şekilde kaldırıma park eden memuruna ceza yazdı.


Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zabıta aracını görevli olarak gittiği Konak Katlı Otoparkı yakınlarında, yayaların geçişini önleyecek şekilde kaldırıma park ettiği fotoğraflarla sosyal medyaya yansıyan kendi memuru hakkında idari soruşturma başlattı. Savunmasında, aracı 15 dakika süreyle söz konusu şekilde park ettiğini ve daha sonra bölgeden ayrıldığını belirten zabıta memuru bu süre içinde hiçbir vatandaşla konuşmadığını, herhangi bir diyaloğa da girmediğini belirtti. Savunması alınan zabıta memuruna, kamuya ait alanı aracıyla işgal etmek fiilini işlediğinden, 187 TL idari para cezası verildi.


"Kurallar herkes içindir"


Olayı öğrenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kuralların herkes için geçerli olduğuna ifade ederek, "Önce bizler kurallara uyacağız. Biz kurallara uygun davranmazsak, hemşehrilerimizin uymasını hiç bekleyemeyiz. Zabıta müdürlüğümüz de gerekeni yapmıştır. Görevli arkadaşlarımızın aynı hatayı tekrarlamayacağına da eminim. Biz Konak için, Konak'a hizmet için görevimizin başındayız. Benim tüm ekip arkadaşlarım da bunu biliyor ve buna göre davranacaktır. Ayrıca bu tavrımızdan sadece çalışanlarımız değil, kurallara uymayan herkes bir ders çıkarmalı diye düşünüyorum. Hemşehrilerimin, gün içinde nüfusu 1 milyonu aşan Konak'ta, hayat akışını düzenleyen kurallara uyulması noktasında hassasiyetimizi anlayacağından eminim" dedi.


Sosyal medyada paylaştı


Olay, engelli bir vatandaşın park halindeki zabıta aracının fotoğrafını sosyal medyada paylaşması üzerine gündeme taşındı. Olayı görüntüleyen vatandaş, "Engelliyim, akülü sandalyemle buradan geçemem" diyerek uyardığı memurun, "Bu zabıta aracı" diyerek, kendisini başka bir yola yönlendirdiğini iddia etti. Vatandaş sosyal medyadaki paylaşımında, aracı park eden memurun yanında bulunan diğer zabıtanın ise arkadaşını aracı çekmesi konusunda uyardığını yazdı. Her iki zabıtanın da savunmalarında olayı aynı şekilde anlattığı belirtilerek, aracı park eden memura ceza kesildi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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