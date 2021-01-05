Belediye kiracılarının 10 aylık borçları silindi - Son Dakika

Talas Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında 12 maddeyi görüşerek karara bağladı. Tamamı oybirliği ile alınan kararlar arasında pandemi döneminde faaliyetleri duran veya azalma meydana gelen belediye kiracılarının kira veya ecri misil borçlarının silinmesi de yer aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen belediye meclis toplantısında ilk olarak denetim kuruluna üye seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Ragıp Dost, Alaaddin Canıpek, Yüksel Sungur, Hasan Özsoy ve Memduh Bekdemir denetim komisyonu üyesi olarak belirlendi.

Çeşitli imar planı konularının da görüşüldüğü meclis toplantısında ayrıca zabıta personeline 2021 yılında ödenecek maktu mesai ücreti, aylık 594 lira olarak belirlendi.

Talas Belediye Meclisi gerçekleştirdiği toplantıda, belediye kiracıları için de önemli bir karara imza attı. Buna göre pandemi nedeniyle faaliyetleri duran veya azalma meydana gelen işyerlerinin 19.06.2020-31.03.2021 dönemini kapsayan yaklaşık 10 aylık kira veya ecri misil borçları silindi. Oy birliği ile alınan karar, pandemi döneminde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara büyük kolaylık getirmiş oldu.

Toplantıda meclis gündeminin sona ermesinin ardından Başkan Yalçın tarafından son iki aylık belediye faaliyetlerini içeren bir sunum yapıldı. Kasım ve Aralık ayını dolu dolu geçirdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, yeni yılda da aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Meclis toplantısında söz alan parti temsilcileri de yeni yılla ilgili düşüncelerini dile getirerek 2021'in sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu. - KAYSERİ