Belediye Kırşehir'de, askıda fatura dönemini başlattı - Son Dakika

Belediye Kırşehir'de, askıda fatura dönemini başlattı

Korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kırşehirlilere, belediye su faturalarının ödenmesi noktasında destek sunmak için askıda fatura dönemi başlattı.

Korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kırşehirlilere, belediye su faturalarının ödenmesi noktasında destek sunmak için askıda fatura dönemi başlattı.

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İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevi görmesi beklenen askıda fatura kampanyası belediyenin resmi İnternet sitesi üzerinden şehir halkına duyuruldu. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların sayılarında da artış olduğunu belirttiği açıklamasında; "Korona virüs salgınından dolayı oldukça zor günler geçiriyoruz. Bu zorlu süreç içerisinde Kırşehir Belediyesi olarak başta sağlığımız açısından önem arz eden dezenfekte, temizlik, ücretsiz maske dağıtımı gibi çalışmalar olmak üzere, alınan tedbirler kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza günlük işlerde çalışan emekçi kardeşlerimize ve ihtiyaç sahibi ailelerimize alış-veriş çeki ve erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Salgın süreci ihtiyaç sahibi ailelerimizin sayısını da ne yazık ki arttırmış bulunmaktadır. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak yeni bir dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Başlatmış olduğumuz 'askıda fatura' kampanyamız ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever vatandaşlarımız arasında köprü görevi görecek" dedi.


Belediye tarafından başlatılan kampanya ile birlikte hayırsever Kırşehirliler, su faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerin su faturasını ödeyebilecek. Su faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelere de belediyenin resmi internet sitesi hesabından da ulaşılabilecek. - KIRŞEHİR

Koronavirüs, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Kırşehir'de, askıda fatura dönemini başlattı - Son Dakika
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