Belediye kısıtlamada dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında şehir merkezindeki belirli noktalarda dezenfekte çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında belirli alanlarında ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, sessizliğe bürünen cadde, park, banka ATM'leri, otobüs durakları ve çocuk oyun alanları gibi vatandaşların normal günlerde yoğun olarak kullandığı yerleri tek tek ilaçlayarak, dezenfekte etti.Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca devam edeceğini bildirdi.