Belediye Köpük Timi Kurdu - Son Dakika

Belediye Köpük Timi Kurdu

BALIKESİR - Dursunbey Belediyesi tarafından oluşturulan temizlik timi cadde ve sokakları köpükleyerek yıkadı. Sosyal medyada mehter marşı ile yayınlanan video büyük ilgi topladı.

Dursunbey Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde aktif olarak çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe genelinde 150 tonun üzerinde dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye temizlik çalışmalarına da önem veriyor.

Belediye Çevre Koruma ve Kontol Müdürlüğünce oluşturulan 30 kişilik temizlik timi, İlçe içinde köpüklü temizlik çalışması başlattı. Beyaz tulumlu temizlik ekibini gören ilçe halkı şaşkınlık geçirirken, vatandaşlar yapılan detaylı temizlikten de memnun kaldılar. Sosyal medyada büyük ilgi çeken bu temizliğin görüntüleri Belediye'nin sosyal medya hesaplarından mehter marşı ile yayınlandı.

Bu temizlik çalışmasının koronavirüs ile mücadelesebebi ile önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.