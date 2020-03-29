Belediye koydu, hırsızlar çaldı - Son Dakika

Zonguldak Belediyesi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehrin muhtelif noktalarına el dezenfektan standı kurdu. Hırsız ya da hırsızlar ise belediyenin vatandaşın elini dezenfekte etmek için koyduğu dezenfektanları çaldı.



Hırsızların 5 litre el dezenfektanı alıp gitmelerinin ardından Zonguldak Belediyesi harekete geçti. Hırsızların çaldığı el dezenfektanları yerine yenisi koyarak stantları kontrol etmeleri için personel görevlendirdi. Dezenfektanın hırsızlar tarafından çalınmasına anlam veremeyen Zonguldak halkı "Böyle bir günde bunu da yaptılar ya diyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle bir günde el dezenfektanına çok ihtiyacımız var. Hırsızlar çaldıklarını geri getirsinler" diyerek tepki gösterdiler. - ZONGULDAK