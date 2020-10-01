Belediye köylerde EBA erişim noktası kurmaya başladı - Son Dakika

Belediye köylerde EBA erişim noktası kurmaya başladı

Silivri Belediyesi evlerinde internet, bilgisayar ve tablet olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hizmet vermek amacı ile köylerde "EBA Erişim Noktası" oluşturmaya başladı.

Belediye köylerde EBA erişim noktası kurmaya başladı, System.String[]

Silivri Belediyesi evlerinde internet, bilgisayar ve tablet olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hizmet vermek amacı ile köylerde "EBA Erişim Noktası" oluşturmaya başladı. 12 köyde uygulanacak olan erişim noktasının ilki Büyükçavuşlu Mahallesinde hizmete girdi. Başkan Yılmaz, "İhtiyaçlara göre erişim noktası sayısını artıracağız" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatı ile evlerinde internet, bilgisayar ve tablet olmadığı için EBA'ya bağlanamayan çocukların eğitimlerinin aksamaması için köylerde EBA Erişim Noktası oluşturulmaya başlandı. 12 köyde planlanan ve ihtiyaca göre sayısı artırılacak olan EBA Erişim Noktasının ilki Silivri Belediyesi Büyükçavuşlu Mahalle Evinde hizmete açıldı. Okullarda bulunan erişim noktalarına ilave olarak daha fazla öğrencinin yararlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çocukların sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında rahatlıkla EBA TV'ye bağlanmalarına imkan sağlanırken, erişim noktaları hafta içi her gün saat 09.00-16.30 arası açık olacak.

BAŞKAN YILMAZ: "İHTİYACA GÖRE ERİŞİM NOKTASI SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, merkeze uzak köy ve mahallelerde başlatılan "EBA Erişim Noktası" hizmeti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi sebebi ile uzaktan eğitime geçilmesinden sonra evlerinde internet, bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Saha çalışmalarımız ve Silivrili hemşerilerimizle bir araya geldiğimizde hanımefendilere, annelere bir söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek ve pandemi sebebi ile başlatılan uzaktan eğitim döneminde evlerinde internet, bilgisayar ve tablet olmayan çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları ve derslerini rahatlıkla takip edebilmeleri için köylerimizde EBA Erişim Noktası oluşturmaya başladık. İlk olarak Büyükçavuşlu Mahalle Evimizde çocuklarımızın kullanımına açtık. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu uygulamamızı hazırlıkların tamamlanması ile birlikte çok yakın bir sürede Çayırdere, Beyciler, Sayalar, Fener, Akören, Yolçatı, Bekirli, Büyüksinekli, Danamandıra, Seymen ve Çeltik mahallelerimizde hayata geçireceğiz. İhtiyaçlara göre erişim noktası sayımızı artıracağız."

BÜYÜKÇAVUŞLULU ÇOCUKLARDAN BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Büyükçavuşlu Mahalle Evinde hizmete giren ilk EBA Erişim Noktasından faydalanmak isteyen öğrenciler, maske, ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımının ardından içeri alındı. Sosyal mesafe kuralları altında EBA TV'ye bağlanarak derslerini takip eden öğrenciler, aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti. Büyükçavuşlu Mahalle Muhtarı Erdinç Öztürk ise mahallesinde interneti ve bilgisayarı olmayan çocukların EBA Erişim Merkezine gelerek derslerini takip ettiklerini söyleyerek Başkan Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Öğrenci Fatih Mehmet Sevik, "Büyükçavuşlu Mahallesinde okuyorum. 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Pandemi sebebi ile okulumuza gidemiyoruz. EBA TV'den derslerimi takip ediyorum. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Mahallemize açılan EBA Erişim Noktası çok iyi oldu. Evlerinde bilgisayarı olmayan arkadaşlarımız için çok güzel düşünülmüş. Arkadaşlarımın da derslerine girip takip etmeye ihtiyacı var. Buraya gelip rahatlıkla derslerini takip edebilirler. Burası çok güzel oldu. Bizleri düşünerek burayı açan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

Bir diğer öğrenci İrem Dede, "Evinde internet ve bilgisayar olmayan arkadaşlarımız için burası çok güzel bir yer. Arkadaşlarımız gelip burada EBA'ya bağlanarak derslerini takip ediyor. Böylece derslerinden geri kalmış olmuyorlar. Bu sebeple çok faydalı bir hizmet olmuş. Bilgisayarlar da ortam da gayet güzel" diyerek duygularını dile getirdi.


Belediye köylerde EBA erişim noktası kurmaya başladı
Belediye köylerde EBA erişim noktası kurmaya başladı
Belediye köylerde EBA erişim noktası kurmaya başladı
Belediye köylerde EBA erişim noktası kurmaya başladı

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye köylerde EBA erişim noktası kurmaya başladı - Son Dakika

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