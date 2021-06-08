Belediye, köylü pazarındaki kadınların ürünlerini satın aldı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, geleneksel köylü pazarına kayıtlı olan yaklaşık 500 üreticiye kişi başına 500'er TL hibe desteği sağlandı. Bu kapsamda kadınlardan satın alınan ürünler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Pandemiyle mücadele kapsamında, Altınordu Belediyesi tarafından yapılan yardımlara ek olarak, 15 milyon TL'lik 'Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi' kapsamında, sürecin olumsuz etkilediği esnaf, işçi, üretici, sporcu, sanatçı, öğrenci, engelli bireyler, yeni bebek sahibi olan aileler, üretici köylü kadınlar ve yaşlılar dahil toplumun tüm kesimlerine olan yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda Altınordu Belediyesi hizmet binası önünde, geleneksel köylü pazarına kayıtlı olan yaklaşık 500 üreticiye kişi başına 500'er TL hibe desteğinin tanıtım programı düzenlendi. Programa katılan Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, şehirde başlattığı dayanışma çalışması ile her kesime dokunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

"Köylü pazarında ürettiklerini satan kadınlarımıza zor dönemlerde yardımcı olmak istedik"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, son bir buçuk yıldır dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi döneminde geçtiğimiz aylarda Altınordu Belediyesi olarak 15 milyon TL'lik sosyal destek paketini açıkladıklarını belirtti. Bu kapsamda, uzaktan eğitim konusunda güçlük yaşayan ailelerin çocukları için tablet dağıtımı yapıldığını, Ramazan ayı içinde toplumun tüm kesimlerine dayanışma paketleri gönderdiklerini ifade eden Başkan Tören, "Yine şehrimizde pandemi sürecinde kontak açamayan servis şoförlerinden köy minibüslerine kadar uzanan bin şoför esnafı için yakıt desteğinde bulunmuştuk. Bugün de bir başka sosyal kesim olan ve aslında üretimin öznesi olan üreten annelerimizin, köylü pazarında ürettiklerini satan kadınlarımıza da zor dönemlerde yardımcı olmak istedik" dedi.

"Satın alınan ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek"

"Üreten kadınlarımızın ağırlıklı yaş guruplarının 60 yaş üzeri olmaları sebebiyle hem hafta sonu sokağa çıkma yasağından, hem de yaş gurubu nedeniyle kısıtlı sokağa çıkma zamanları nedeniyle ürettikleri ürünleri ekonomik bir değere dönüştüremediler" diyen Başkan Tören, "Geçtiğimiz yıl, kadınlarımızın ürettiklerini bizzat tarlalarından almıştık. Bu yıl da bu paket kapsamında bu desteğimizi sürdürme kararı aldık. Üreticilerimizden, 500 TL'lik kendi belirledikleri ürünleri satın alıp, yine aynı zamanda bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutfaklarına katkı yapmak istedik. Yani üreticiden aldık, ihtiyaç sahibine vererek, bir çarpan etkisi ile bu sosyal faydayı çoğalttığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Üreten kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek"

Üreten kadınların, bu uygulamadan memnun olduklarına dikkat çeken Başkan Tören, "Biz onların aynı zamanda kadın girişimciliğini destekleyerek, kadın kooperatifi altında da onları kurumsallaştırmak istiyoruz. Son dönemde yaşanan pandeminin de ekonomik ve sosyal etkilerini de en aza indirmek adına özellikle üreten kadınlarımıza yönelik çalışmamız ile sosyal destek paketimize her hafta bir başka kesimi ekleyerek devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kadınlar hayata geçirilen uygulamanın kendilerine destek olduğunu belirterek, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ettiler. - ORDU