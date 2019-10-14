Son Dakika Haberleri: Belediye kursuna katıldı, işinin patronu oldu
Son Dakika Güncel Belediye kursuna katıldı, işinin patronu oldu

Belediye kursuna katıldı, işinin patronu oldu

56 dakika önce

Ergene Belediyesinin düzenlediği meslek edindirme kursu olan bayan kuaförlüğü kursunda eğitim alan Semra Eren işinin patronu oldu.

Belediye kursuna katıldı, işinin patronu oldu, System.String[]

Ergene Belediyesinin düzenlediği meslek edindirme kursu olan bayan kuaförlüğü kursunda eğitim alan Semra Eren işinin patronu oldu. Yeni iş yerinin açılış kurdelesini Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kesti.


Ergene'de daha önce Ulaş Mahallesi'nde Züleyha Akbulut isimli kursiyer kendi iş yerini açarken şimdi de Semra Eren isimli bir başka kursiyer de Velimeşe Mahallesi'nde kendi dükkanını açtı. Ergene'de kadınlara istihdam sağlayan Ergene Belediyesi düzenlemiş olduğu bayan kuaförlüğü kursu ile Velimeşe Mahallesi'nde Semra Eren isimli kursiyere de kendi işini kurmasına imkan sağladı. 9 ay süren kursu başarıyla tamamlayıp almış olduğu sertifika sonrasında çıraklık eğitim okuluna da başvuran Eren buradan da çıraklık belgesini aldı. Velimeşe Mahallesi'nde kendi işini kuran Eren, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de katılımıyla iş yerinin resmi açılışını gerçekleştirdi.


Açılış kurdelesini kesen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak her zaman kadınlara destek verdik vermeye de devam ediyoruz. Kadınlarımıza sağladığımız istihdam ile onları iş sahibi yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun bir örneğini daha yaşıyoruz. Belediyemizin kursunu başarıyla tamamlayıp kendi iş yerini açan Semra Eren hanımefendiye hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum" dedi.


Velimeşe Mahallesi'nde gerçekleşen açılışa Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yanı sıra Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ayrıca Meslek Edindirme kurslarının Ergene'de devam edeceğini de belirtti. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Velimeşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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