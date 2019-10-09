Belediye Kütahyaspor'a destek ziyareti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve beraberindeki heyet ile Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve beraberindeki heyet ile Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel'i ziyaret etti.
MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, İlçe Başkanı İsmail Küçük, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Akkoç ile yöneticileri ve Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz; Başkan Cahit Özel ile yönetim kurulu üyelerini ziyaretlerinde her zaman Belediye Kütahyaspor'un yanında olduklarını belirterek başarı dilediler. - KÜTAHYA
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