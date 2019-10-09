Belediye Kütahyaspor altyapı akademisi protokolü imzalandı

Belediye Kütahyaspor'un A takımına ileri ki yıllarda katkı sağlayacak sporcuları yetiştirebilmek amacıyla altyapı akademisi protokolü düzenlenen törenle imzalandı.



Altyapı protokolü kapsamında Belediye Kütahyaspor'un U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19 altyapı takımlarını çalıştırmak üzere Kütahya'da birçok futbol okulunda antrenörlük yapan ve başarılı antrenörlük geçmişleri olan Altyapı Sportif Direktörü Murat Duran, Altyapı Teknik Sorumlusu Ayhan Yaman, Antrenörler Selim Açıkbaş, Hidayet Arı, İbrahim Altıok, Erdi Kaloğlu ve Hasan Bayrampınar ile anlaşma sağlandı.



Altyapı protokolü imza törenin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alim Işık; Belediye Kütahyasporun yapmış olduğu çalışmalar ve geldiği nokta itibariyle emeği geçen Başkan Yardımcılarına, yöneticilerine, teknik heyet ve oyunculara teşekkür etti.



"Altyapıyı çok önemsiyoruz"



Belediye Kütahyaspor'un bu hafta itibariyle mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta liderliğe yükseldiğine vurgu yapan Işık," Hayırlı uğurlu olsun. Bugün Belediye Kütahyasporumuzun başarılarının devamını getirmek için bir altyapı anlaşmamız var. Belediye Kütahyaspor altyapı akademisi protokolü imzalayacağız. Önümüzdeki yıllarda Kütahya'mızın gençleri mahallelerindeki semt sahalarında sürdürdükleri mücadeleyi adım adım Belediye Kütahyaspor oyuncusu, sonrasında da ülkemizin farklı liglerinde ve başka takımlarında top koşturan oyuncu haline gelmelerini istiyoruz. Bunun için de çok önemsediğimiz altyapı anlaşmamızı yapacağız. Artık Kütahya'mızın çocukları ile gençleri ile ve taraftarları ile bir bütün olarak geleceğin Kütahya'sına hazırlanmasını arzu ediyoruz. Bugüne kadar emekleri geçen başta Belediye Başkan Yardımcımız Abdullah Damcı ve Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanımız Cahit Özel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"8 kategoride yaklaşık 800 altyapı futbolcusu ile start veriyoruz"



Belediye Başkanı Alim Işık'a teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, "Belediye Başkanımız Alim Işık'ın talimatları doğrultusunda 9 Temmuz 2019 tarihinde olağanüstü genel kurul ile başlayan süreç, 10 Temmuz 2019 itibariyle Belediye Kütahyaspor ismini alarak start verdiğimiz bu sezona, ilk ilkemiz kurumsallaşmak adına önce tesisleştik ve altyapı kurmak üzere yola çıktık. Ciddi mesafeler aldık. Öncelikle tesisleşme adına çoğu takımda olmayan aracımızdan konaklamaya kadar ilimize yakışır takımımıza yakışır bir fiziki durumu ortaya çıkarttık. Şimdi ise kurumsallık adına ciddi bir adım atıyor, bugüne kadar Kütahya tarihinde olmayan bir altyapı protokolü imzalıyoruz. Belediye Kütahyaspor adına 8 kategoride yaklaşık 700 800 altyapı futbolcusu ile start veriyoruz. Bu konuda bizlerin önünü açan başta Belediye Başkanımız Alim Işık ve emeği geçen Kulüp Başkanımız Cahit Özel ile yönetimine, teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyor, başarılarımızın devamını diyorum" dedi.



"Bu memleketin çocukları oynayacak"



Katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Işık ile Başkan Yardımcısı Damcı'ya teşekkür eden Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel, "Kongre sürecinden sonra A takımını organize etmekle başladık. A takımını maçlara çıkaracak seviyeye getirdikten sonra Kütahya'nın hasretle beklediği kendi memleketimizin çocuklarıyla profesyonel liglerde mücadele edeceğimiz altyapıyla alakalı bir protokol imzalayacağız. Hepimizin hayali hepimizin hasreti bu memleketin çocukları bu memleketin takımında futbol oynayacaklar. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA