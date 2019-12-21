Belediye Kütahyaspor devre arası hazırlıklarını başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor devre arası hazırlıklarını başladı - Son Dakika Spor

Belediye Kütahyaspor devre arası hazırlıklarını başladı

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 9.grupta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını, en yakın rakibine 5 puan fark atarak namağlup lider tamamlayan Belediye Kütahyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Belediye Kütahyaspor devre arası hazırlıklarını başladı, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 9.grupta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını, en yakın rakibine 5 puan fark atarak namağlup lider tamamlayan Belediye Kütahyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı.


Devre arasını üç etapta değerlendirecek olan Mavi Şimşekler 28 Aralık'ta Antalya'ya gidecek. Sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Kütahyaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ, "İlk yarıyı 5 puan fark atarak lider bitirsek de henüz işimiz bitmedi, daha iyisini yapmak durumundayız. Hedef takım olmak. Lider olmak zor, zirvede kalabilmek daha da zor. İkinci yarının daha sıkı ve kolay olmayan şartlarda geçeceği bilinciyle, rehavete kapılmadan, daha çok çalışarak sezon sonunda profesyonel lige çıkmak en büyük arzumuzdur" dedi.


Devre arası transfer dönemini değerlendiren Tolga Tağ, "Sezon başında olduğu gibi yine takımımızın başarisi için, kadro içi rekabeti artıracak gerekli gördüğümüz mevkilere transfer yapmayı planlıyoruz. Ara transfer döneminde istediğimiz özelliklerde oyuncuyu almak, bulmak hiç de kolay değil. Görüştüğümüz, ilgilendiğimiz birkaç futbolcu var. Takımdaki iç dengeleri bozmadan, oyuncu kazançlarında uçurum olmadan, birlikte yakaladığımız bu güzel ortama uyum sağlayacak sporcuları takımımıza kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.


Devre arası kamp dönemini, üç etapta yapacakları çalışmalarla değerlendireceklerini belirten Tağ, "5 günlük izinin ardından toplanan takımımız Kütahya'da, Halil Akkaş Sahasında çalışmalarına başlıyor. 28 Aralık'ta Antalya Sensitive Premium Resort Hotel'de ikinci etap kampımız başlayacak. Antalya Kampımız, 31 Aralık, 5 Ocak ve 9 Ocak'ta yapacağımız 3 hazırlık maçının ardından 10 Ocak'ta sona erecek ve tekrar Kütahya'da son hazırlıklarımızı sürdürerek Hendekspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

KÜTAHYASPOR, Antalya, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beyoğlu'nun tarihine tanıklık eden 'Lale Plak' kapanıyor
Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak?

Son Dakika Haberleri
17:44 Alanyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
17:42 Bakan Kasapoğlu, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı - Son Dakika Spor
17:27 Erzurum, 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday oldu - Son Dakika Spor
17:27 Kayserispor 3.kez kazanmak istiyor - Son Dakika Spor
17:26 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor
16:30 Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler - Son Dakika Spor
16:07 Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Kütahyaspor devre arası hazırlıklarını başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]