Belediye Kütahyaspor farklı kazandı - Son Dakika
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Belediye Kütahyaspor farklı kazandı

6 saat önce

Belediye Kütahyaspor, Bursa temsilcisi Yenişehir Belediyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Belediye Kütahyaspor farklı kazandı, System.String[]

Belediye Kütahyaspor, Bursa temsilcisi Yenişehir Belediyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.


Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup, 22. haftada Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen Belediye Kütahyaspor, 5-1'lik skorla puanını 51'e yükseltti.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maç öncesi Belediye Kütahyaspor takımına başarılar dileyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonrası da takımı soyunma odasında ziyaret ederek aldıkları galibiyet sebebiyle tebrik etti. - KÜTAHYA

KÜTAHYASPOR, Yenişehir, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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