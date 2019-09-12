Son Dakika Haberleri: Belediye Kütahyaspor neşeli idman
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Belediye Kütahyaspor neşeli idman

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu ve 3. Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor idmanlarını sürdürüyor.

Belediye Kütahyaspor neşeli idman, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu ve 3. Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor idmanlarını sürdürüyor.


Belediye Kütahyaspor, Bölgesel Amatör Ligi öncesi kamp çalışmalarını tamamlayıp şehre döndü. Kamp süresince günde çift idman ve 3 hazırlık karşılaşması yapan Belediye Kütahyaspor, bu karşılaşmalardan bir galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.


21 Eylül'de başlayacak lig öncesi Kütahya'da idmanlarına devam eden Mavi-Lacivertliler, 15 Eylül'de Anadolu Üniversitesi ile son hazırlık maçını yapacak. Bu maçın ardından Belediye Kütahyaspor ilk resmi maçında Hendekspor ile karşı karşıya gelecek. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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