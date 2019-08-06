Son Dakika Haberleri: Belediye Kütahyaspor sahaya indi
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Belediye Kütahyaspor sahaya indi

4 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu ve 3.Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor sahaya inerek yeni sezona "merhaba" dedi.

Belediye Kütahyaspor sahaya indi, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu ve 3.Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor sahaya inerek yeni sezona "merhaba" dedi.

2019-2020 sezonu hazırlıkları için Belediye Sosyal Tesislerinde toplanan Belediye Kütahyaspor, Halil Akkaş Sahasında ilk antrenmanını yaptı.

14 futbolcunun katıldığı, Teknik Direktör Polat Çetin, Antrenörlerler Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz ve Turgay Can idaresinde hafif tempoda koşuyla başlayan ve yaklaşık bir saat süren sezonun ilk antrenmanı açma germe hareketleriyle sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Teknik Patron Polat Çetin, "Futbolcularımızla ilk defa bir araya gelerek, ilk antrenmanımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız Cumartesi gününe kadar günde çift idmanla devam edecek. Bir günlük bayram tatilinin ardından bayramın ikinci günü tekrar toplanıp çalışmalarımızı kaldığımız yerden Kütahya'da sürdürmeye devam edeceğiz. 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar kampımız başlayacak ve 12 gün sürecek. Şu anda 14 kişiyle yeni sezonun startını verdik. İzinli olan bir arkadaşımız yarın aramızda olacak. Eksik bölgelerimizi, takımımızın hedeflerine uygun transferlerle kapatacağız, görüşme halinde olduğumuz futbolcular önümüzdeki günlerde aramıza katılmaya devam edecek. Yeni sezon camiamıza hayırlı olsun, sakatlıklardan uzak, sonunda başarılı ve mutlu olacağımız bir sezon olmasını dilerim" dedi. (EFE-) - KÜTAHYA
KÜTAHYASPOR, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:03 Kaynak: İHA
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