Belediye Kütahyaspor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor

Belediye Kütahyaspor'un Antalya kampı sona erdi

45 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig 9.Grup Lideri Belediye Kütahyaspor'un 13 günlük Antalya kampı sona erdi.

Belediye Kütahyaspor'un Antalya kampı sona erdi, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig 9.Grup Lideri Belediye Kütahyaspor'un 13 günlük Antalya kampı sona erdi.


Antalya kampının takım bütünlüğünü korumak adına faydalı geçtiğini belirten Belediye Kütahyaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ," 13 günlük devre arası Antalya kampımız dün itibariyle sona erdi. Takım bütünlüğünü koruyup, ekip birlikteliğini artırmak, fiziksel ve taktiksel eksikliğimizi gidermek adına son derece verimli geçti diyebilirim. Kamp boyunca 19 idman ve 3 hazırlık müsabakası yaptık. Bu yoğun tempoda kaptan Selçuk'un zorlanmaya bağlı tendinit başlangıcı dışında sakatlık yaşanmaması bizim için sevindiriciydi" dedi.


"Hendekspor mesaisi başlıyor"


İki günlük izinin ardından 13 Ocak Pazartesi günü Saat 14.00'de Kütahya'da Hendekspor maçı hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Tolga Tağ "Takımdaki herkes birbirine saygılı ve dostane ilişkilere sahip. Bireysel yeteneklerle ön plana çıkmak yerine gücümüzü ve enerjimizi dengeli kullanıp takım halinde ön plana çıkmak istiyoruz. Çok şükür kendisini takımın dışında hisseden tek bir oyuncumuz yok. Her birinin özelliklerine uygun sorumlulukları var ve her biri eşit öneme sahip. Bulunduğumuz gurup gereği karasal iklimde zorlu zemin ve kış şartlarında çetin bir ikinci yarı bizi bekliyor. Karsımıza çıkacak tüm zorlukları hep birlikte, birbirimize sahip çıkarak; yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimiz ve taraftarlarımız, memleketini seven herkesle üstesinden gelebileceğimizi umuyorum. Ortak sevinçlerimizi artırarak rehavete kapılmadan bütün rakiplerden daha çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Transfer konusuna da değinen Tağ " Transferle alakalı iki oyuncuyla ilgilendik, takımımıza gelmek istediler, talip olduk ama kulüpleri razı olmayınca bu transferler geçekleşmedi. Bize gelmek isteyenleri de, biz almadık. Devre arası transferleri her anlamda çok zor. Hocalarımla birlikte her zaman olduğu gibi ortak akil yürüterek oyuncu bakıyoruz. İçimize sinen olmalı. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz, daha vaktimiz de var, Gerekirse de hiç transfer yapmayabiliriz" diye konuştu.


Bölgesel Amatör Ligin en kaliteli gol ayaklarından birisi olan Mehmet Çağrı Alpaslan ile hücum hattını güçlendiren Belediye Kütahyaspor'da, Serdar Kılıç ve Mustafa Tahran ile yollar ayrılmıştı. - KÜTAHYA

KÜTAHYASPOR, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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