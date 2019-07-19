Son Dakika Haberleri: Belediye Kütahyaspor'un teknik direktörlüğüne Çetin getirildi
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Belediye Kütahyaspor'un teknik direktörlüğüne Çetin getirildi

6 dakika önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Belediye Kütahyaspor'un teknik direktörlüğüne Polat Çetin getirildi.

Belediye Kütahyaspor'un teknik direktörlüğüne Çetin getirildi, System.String[]
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Belediye Kütahyaspor'un teknik direktörlüğüne Polat Çetin getirildi.
Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Çetin ile Belediye Kütahyaspor Kulübü arasında teknik direktörlük sözleşmesi imzalandı.
Çetin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hedefleri olan büyük bir takımda görev almaktan duyduğu memnuniyet duyduğunu söyledi.
Büyük hedefe Belediye Kütahyaspor camiası olarak hep birlikte ulaşacaklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:
"Kütahyaspor geçmişinde büyük işler yapan, Türk futboluna değerli isimler kazandırmış, taraftarıyla ve yaptıklarıyla Türk futboluna damga vurmuş bir camiadır. Teklif geldiğinde heyecanlandım. Çünkü bu kulüp gerçekten çok büyük bir camia. Futbolculuk yıllarımda da bu camiaya karşı mücadele ettim. Son dönemlerde düşüş olsa da dolu tribünleri, hedefleri olan büyük bir camiayı ve isimleri hatırlıyorum. Ben şunu çok iyi biliyorum ki, pek çok antrenör arkadaşım burada olmak için can atıyordur. Beni burada kulübün bir parçası yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
Teknik Direktör Polat Çetin'in ekibinde antrenörler Serkan Erçetin, Yusuf Küçükakyüz ile kaleci antrenörü Turgay Can yer alırken, sportif direktör Tolga Tağ ile transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiği ve önümüzdeki günlerde yeni transferlere imzaların peş peşe attırılacağı öğrenildi.
Kütahya Belediyesi, KÜTAHYASPOR, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:44 Kaynak: AA
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