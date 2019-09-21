Belediye Kütahyaspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor camiaları yemekte buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın ev sahipliğinde Belediye Kütahyaspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor camiaları bir araya gelerek birlik, beraberlik ve dostluk mesajları verdiler.



Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen dostluk yemeğine; Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aka, Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel ve yönetim kurulu üyeleri, TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulübü Başkanı Akın Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Kütahyaspor Kulübü Sportif Direktörü Tolga Tağ, Belediye Kütahyaspor Kulübü Teknik Direktörü Polat Çetin ve yardımcıları, TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulübü Teknik Direktörü Erdoğan Sarıuşak ve yardımcıları ile her iki takımın taraftar temsilcileri katıldılar.



Kütahya'nın ilçeleriyle ayrılmaz bir bütün olduğuna vurgu yapılan toplantıda, her iki camianın da Kütahya'nın bir değeri ve markası olduğu belirtilerek; birlik, beraberlik ve dostluk içeren konuşmalar yapıldı. - KÜTAHYA