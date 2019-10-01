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'Belediye Mahallemizde' örnek oldu

1 saat önce

Kayseri Talas Belediyesi'nin başlattığı Belediye Mahallemizde Projesi diğer belediyelere de örnek olmaya başladı.

'Belediye Mahallemizde' örnek oldu, System.String[]

Kayseri Talas Belediyesi'nin başlattığı Belediye Mahallemizde Projesi diğer belediyelere de örnek olmaya başladı.


Bütün belediye birimlerinin Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi ve KASKİ ile birlikte bir mahalleye girip 3 gün boyunca acil çözüm bekleyen tüm ihtiyaçlarını giderdiği proje, kısa sürede büyük beğeni topladı. Yalnızca Kayseri'de değil yurt çapında ses getiren proje, Türkiye'nin değişik belediyeleri tarafından da örnek alınıp uygulanmaya başladı. "Belediyeyi halkın ayağına getirdik, ortalama her hafta 1 mahallenin sorununu çözeceğiz" diyen belediye başkanları, Talas Belediyesi'nin Belediye Mahallemizde Projesi'ne atıfta bulunmuş oldu.


AK Parti Yerel Yönetimlerde Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de geçtiğimiz günlerde Talas Başakpınar'da yaptığı konuşmada, 'Öyle zannediyorum ki Kayseri'ye örnek olduğu gibi önümüzdeki günlerde birçok belediye bu yaptığını örnek alacak." diye konuşmuştu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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