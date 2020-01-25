Belediye marketler bazı şubelerini ihtiyaç için açtı - Son Dakika

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Belediye marketler bazı şubelerini ihtiyaç için açtı
33 dakika önce
Malatya'da Belediye Esenlik marketler bazı şubelerini vatandaşın ihtiyacı için açtı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
Malatya'da Belediye Esenlik marketler bazı şubelerini vatandaşın ihtiyacı için açtı.
Elazığ Sivrice merkezli depremin büyük oranda hissedildiği komşu kent Malatya'da vatandaşlar artçı sarsıntılar olabileceği düşüncesiyle evlerine girmezken, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik marketlerin, Fahri Kayahan, Güngör Caddesi, Konferans Salonu, Yeşilçam, Kernek ve Kuyuönü şubelerinin gece açık olacağı bildirildi. - MALATYA
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